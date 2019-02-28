Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,12 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Yağlık çiğit Kg 0,70 0,70
Buğday Kg 0,90 1,20
Kütlü pamuk Kg 2,02 2,20
Preseli pamuk Kg 8,12 8,12

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:31 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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