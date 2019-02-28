Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,12 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,70
| 0,70
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 1,20
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,02
| 2,20
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,12
| 8,12
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:31 Kaynak: AA
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