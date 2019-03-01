Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,18 ila 8,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,18 ila 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nohut
| Kg
|3,20
|3,20
|Kütlü pamuk (Benekli)
| Kg
|2,00
|2,20
|Kütlü pamuk
| Kg
|2,20
|3,50
|Preseli pamuk
| Kg
|8,18
|8,50
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:20 Kaynak: AA
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