Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,18 ila 8,50 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,18 ila 8,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Nohut Kg3,203,20
Kütlü pamuk (Benekli) Kg 2,002,20
Kütlü pamuk Kg2,203,50
Preseli pamuk Kg 8,188,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:20 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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