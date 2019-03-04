Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 3,30 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 3,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 0,80 0,80
Buğday Kg 0,90 1,65
Kırmızı mercimek Kg 1,70 2,13
Kütlü pamuk Kg 3,30 3,30

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:18 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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