Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 3,30 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 3,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,80
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 1,65
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 1,70
| 2,13
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,30
| 3,30
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:18 Kaynak: AA
Nesli Tükenmekte Olan Oklu Kirpiyi Vahşice Öldürdüler
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz
Kurtboğan Cinsi Çoban Köpekleri, Otomobil Fiyatına Satılıyor
Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor