Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 0,80
| 1,02
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 1,45
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,02
| 2,60
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,00
| 9,00
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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