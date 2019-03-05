Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,80 1,02
Buğday Kg 0,90 1,45
Kütlü pamuk Kg 2,02 2,60
Preseli pamuk Kg 9,00 9,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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