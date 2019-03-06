Şanlıurfa Ticaret Borsası
13 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 0,81
| 0,90
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,02
|Kütlü pamuk
| Kg
| 1,75
| 2,60
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,50
| 7,50
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:12 Kaynak: AA
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