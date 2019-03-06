Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

13 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,50 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 0,81 0,90
Nohut Kg 2,00 2,02
Kütlü pamuk Kg 1,75 2,60
Preseli pamuk Kg 7,50 7,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:12 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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