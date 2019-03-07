Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,40 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,82 0,90
Arpa Kg 0,90 1,14
Kütlü pamuk Kg 2,00 2,62
Preseli pamuk Kg 8,40 8,40

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:58 Kaynak: AA

Ekonomi
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