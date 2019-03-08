Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

38 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,90 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 0,90 1,25
Kırmızı mercimek Kg 1,70 2,00
Kütlü pamuk Kg 2,00 2,90
Preseli pamuk Kg 8,90 8,90

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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