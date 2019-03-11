Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

54 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,83 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,59 1,62
Arpa Kg 0,80 0,80
Mısır Kg 0,80 0,81
Çiğit Kg 0,85 0,97
Kırmızı mercimek Kg 1,78 1,82
Kütlü pamuk Kg 3,50 3,50
Preseli pamuk Kg 9,83 9,83

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:17 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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