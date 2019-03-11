Şanlıurfa Ticaret Borsası
54 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,83 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,59
| 1,62
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,80
|Mısır
| Kg
| 0,80
| 0,81
|Çiğit
| Kg
| 0,85
| 0,97
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 1,78
| 1,82
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,50
| 3,50
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,83
| 9,83
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:17 Kaynak: AA
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