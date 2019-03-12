Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 0,90
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 1,70
| 2,00
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,04
| 2,70
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,50
| 7,50
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:48 Kaynak: AA
İran, Türkiye'nin Deniz Limanları İçin Kara Limanı Olmayı Hedefliyor
Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı
Mersin'de Yakalanan Dev Köpek Balığını Görenler Telefona Sarıldı
Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü