Şanlıurfa Ticaret Borsası
48 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,85 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 0,90
| 1,05
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 2,65
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,50
| 3,26
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,85
| 8,85
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:36 Kaynak: AA
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