Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

48 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,85 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 0,90 1,05
Buğday Kg 1,00 2,65
Kütlü pamuk Kg 2,50 3,26
Preseli pamuk Kg 8,85 8,85

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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