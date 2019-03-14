Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

39 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,30 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,90 1,02
Buğday Kg 1,00 1,59
Kütlü pamuk Kg 2,20 3,00
Preseli pamuk Kg 8,30 8,30

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:31 Kaynak: AA

Ekonomi
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