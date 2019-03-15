Şanlıurfa Ticaret Borsası
2 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,30-9,13 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,30-9,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
|1,04
|1,05
|Buğday
| Kg
|1,50
|1,50
|Arpa
| Kg
|0,80
|0,80
|Preseli pamuk
| Kg
|8,30
|9,13
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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