Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 1,04 1,05 Buğday Kg 1,50 1,50 Arpa Kg 0,80 0,80 Preseli pamuk Kg 8,30 9,13





Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,30-9,13 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: