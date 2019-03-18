Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

33 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,48 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg0,961,05
Nohut Kg1,601,60
Buğday Kg 0,901,50
Arpa Kg0,800,80
Kütlü pamuk Kg2,503,25
Preseli pamuk Kg 8,488,48

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:14 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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