Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
|0,80
|1,00
|Buğday
| Kg
|0,91
|1,50
|Kütlü pamuk
| Kg
|2,06
|2,21
|Preseli pamuk
| Kg
|7,60
|7,60
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:17 Kaynak: AA
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