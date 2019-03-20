Şanlıurfa Ticaret Borsası
42 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 27 liradan liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 27 liradan liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
|1,00
|1,20
|Nohut
| Kg
|2,00
|2,00
|Kütlü pamuk
| Kg
|2,00
|2,40
|Dana karkas
| Kg
|27,00
|27,00
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:20 Kaynak: AA
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