Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

42 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 27 liradan liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 27 liradan liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg1,001,20
Nohut Kg 2,002,00
Kütlü pamuk Kg2,002,40
Dana karkas Kg 27,0027,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:20 Kaynak: AA

Ekonomi
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