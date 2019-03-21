Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

31 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg0,830,90
Kırmızı mercimek Kg 1,702,01
Kütlü pamuk Kg2,003,30
Preseli pamuk Kg 7,80 7,80

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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