Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg1,401,65
Çiğit Kg0,830,83
Mısır Kg 1,051,50
Kütlü pamuk Kg2,302,35
Preseli pamuk Kg 8,00 8,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:02 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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