Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
|1,40
|1,65
|Çiğit
| Kg
|0,83
|0,83
|Mısır
| Kg
|1,05
|1,50
|Kütlü pamuk
| Kg
|2,30
|2,35
|Preseli pamuk
| Kg
|8,00
|8,00
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:02 Kaynak: AA
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