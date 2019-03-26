Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
|0,90
|1,20
|Kırmızı mercimek
| Kg
|2,00
|2,50
|Kütlü pamuk
| Kg
|2,06
|2,25
|Preseli pamuk
| Kg
|9,50
|9,50
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:59 Kaynak: AA
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