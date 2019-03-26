Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg0,901,20
Kırmızı mercimek Kg 2,002,50
Kütlü pamuk Kg2,062,25
Preseli pamuk Kg 9,509,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:59 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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