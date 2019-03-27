Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

22 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,54 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg0,800,95
Buğday Kg 0,901,40
Kütlü pamuk Kg2,542,54
Preseli pamuk Kg 7,809,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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