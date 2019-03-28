Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
|0,90
|1,20
|Buğday
| Kg
|0,90
|1,48
|Kırmızı mercimek
| Kg
|1,70
|2,38
|Preseli pamuk
| Kg
|8,10
|8,10
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:05 Kaynak: AA
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı
Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
İkinci El Araçta KDV İndiriminin Detayları Belli Oldu