Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

42 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg0,811,00
Buğday Kg 0,901,42
Kütlü pamuk Kg1,802,20
Preseli pamuk Kg 8,008,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:43 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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