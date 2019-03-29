Şanlıurfa Ticaret Borsası
42 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
|0,81
|1,00
|Buğday
| Kg
|0,90
|1,42
|Kütlü pamuk
| Kg
|1,80
|2,20
|Preseli pamuk
| Kg
|8,00
|8,00
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:43 Kaynak: AA
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