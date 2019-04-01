Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg1,041,12
Buğday Kg 1,641,64
Kütlü pamuk Kg3,003,00
Kırmızı mercimek Kg 1,701,70

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:23 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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