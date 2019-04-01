Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
|1,04
|1,12
|Buğday
| Kg
|1,64
|1,64
|Kütlü pamuk
| Kg
|3,00
|3,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
|1,70
|1,70
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:23 Kaynak: AA
CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak, İkinci Kez Gözaltına Alındı
Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum
Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi