Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,45 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
|0,80
|1,00
|Buğday
| Kg
|0,90
|1,65
|Kütlü pamuk
| Kg
|2,20
|3,00
|Preseli pamuk
| Kg
|8,45
|8,45
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:44 Kaynak: AA
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