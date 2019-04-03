Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

58 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,85 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 2,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg0,901,30
Kırmızı mercimek Kg 1,702,37
Kütlü pamuk Kg2,852,85
Preseli pamuk Kg 8,008,20

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:29 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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