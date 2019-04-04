Şanlıurfa Ticaret Borsası
2 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
|0,90
|1,39
|Kırmızı mercimek
| Kg
|1,70
|2,40
|Kütlü pamuk
| Kg
|2,50
|2,50
|Preseli pamuk
| Kg
|6,50
|8,43
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:15 Kaynak: AA
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