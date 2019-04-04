Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

2 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,50 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg0,901,39
Kırmızı mercimek Kg 1,702,40
Kütlü pamuk Kg2,502,50
Preseli pamuk Kg 6,508,43

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:15 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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