Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
|0,90
|1,05
|Nohut
| Kg
|2,00
|2,06
|Kırmızı mercimek
| Kg
|2,36
|2,49
|Preseli pamuk
| Kg
|8,35
|8,35
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:05 Kaynak: AA
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