Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,35 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg0,901,05
Nohut Kg 2,002,06
Kırmızı mercimek Kg2,362,49
Preseli pamuk Kg 8,358,35

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:05 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi
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