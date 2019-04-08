Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,90 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
|1,78
|1,78
|Mısır
| Kg
|1,15
|1,15
|Kırmızı mercimek
| Kg
|2,36
|2,55
|Nohut
| Kg
|2,60
|2,60
|Preseli pamuk
| Kg
|8,90
|8,90
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:00 Kaynak: AA
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