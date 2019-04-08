Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,78 1,78 Mısır Kg 1,15 1,15 Kırmızı mercimek Kg 2,36 2,55 Nohut Kg 2,60 2,60 Preseli pamuk Kg 8,90 8,90





Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,90 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: