Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,90 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg1,781,78
Mısır Kg 1,151,15
Kırmızı mercimek Kg2,362,55
Nohut Kg2,602,60
Preseli pamuk Kg 8,908,90

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:00 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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