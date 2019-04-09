Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,40 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 0,80 1,11
Buğday Kg 1,00 1,68
Kırmızı mercimek Kg 2,36 2,49
Preseli pamuk Kg 10,40 10,40

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:54 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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