Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,40 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 0,80
| 1,11
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,68
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,36
| 2,49
|Preseli pamuk
| Kg
| 10,40
| 10,40
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:54 Kaynak: AA
Beşiktaş, Adem Ljajic'in Yıldızlaştığı Maçta Çaykur Rizespor'u 7 Golle Geçti
Süper Ligde 27. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu
AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı
Pamukkale Turizm'in İflas Kararı Bozuldu! Firma Seferlerine Devam Edecek