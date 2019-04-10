Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 0,81 0,83
Buğday Kg 0,92 1,68
Kırmızı mercimek Kg 1,90 2,36
Preseli pamuk Kg 9,20 9,20

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:51 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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