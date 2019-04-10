Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:51 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 0,81
| 0,83
|Buğday
| Kg
| 0,92
| 1,68
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 1,90
| 2,36
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,20
| 9,20
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