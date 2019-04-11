Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 48,50 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 48,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 0,80 1,00
Buğday Kg 0,90 1,69
Preseli pamuk Kg 6,90 7,20
Sade yağ Kg 48,50 48,50

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:01 Kaynak: AA
Ekonomi
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