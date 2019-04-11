Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 48,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:01 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 48,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,00
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 1,69
|Preseli pamuk
| Kg
| 6,90
| 7,20
|Sade yağ
| Kg
| 48,50
| 48,50
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