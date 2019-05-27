Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

3 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg1,211,21
Buğday Kg 1,051,90
Kırmızı mercimek Kg1,892,65
Preseli pamuk Kg 8,508,50
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:26 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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