Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 1,07 1,25 Buğday Kg 1,47 2,00 Kırmızı mercimek Kg 2,30 2,65 Preseli pamuk Kg 9,10 9,10



Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,10 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: