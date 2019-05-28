Şanlıurfa Ticaret Borsası
3 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:54 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
|1,07
|1,25
|Buğday
| Kg
|1,47
|2,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
|2,30
|2,65
|Preseli pamuk
| Kg
|9,10
|9,10
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