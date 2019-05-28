Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

3 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg1,071,25
Buğday Kg 1,472,00
Kırmızı mercimek Kg2,302,65
Preseli pamuk Kg 9,109,10
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:54 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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