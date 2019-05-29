Şanlıurfa Ticaret Borsası
2 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda nohudun kilogramı 2,85 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:04 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda nohudun kilogramı 2,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
|0,86
|1,00
|Buğday
| Kg
|1,00
|1,47
|Kırmızı mercimek
| Kg
|2,00
|2,67
|Nohut
| Kg
|2,85
|2,85
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