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Şanlıurfa Ticaret Borsası

2 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda nohudun kilogramı 2,85 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda nohudun kilogramı 2,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg0,861,00
Buğday Kg 1,001,47
Kırmızı mercimek Kg2,002,67
Nohut Kg 2,852,85
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:04 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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