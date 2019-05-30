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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,45 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg0,900,96
Mısır Kg 1,001,25
Buğday Kg1,002,15
Kırmızı mercimek Kg 2,452,45
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:54 Kaynak: AA
Ekonomi
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