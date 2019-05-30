Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,45 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:54 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
|0,90
|0,96
|Mısır
| Kg
|1,00
|1,25
|Buğday
| Kg
|1,00
|2,15
|Kırmızı mercimek
| Kg
|2,45
|2,45
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