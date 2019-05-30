Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 0,90 0,96 Mısır Kg 1,00 1,25 Buğday Kg 1,00 2,15 Kırmızı mercimek Kg 2,45 2,45



Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,45 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: