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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,75 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg0,991,10
Buğday Kg 1,002,00
Kırmızı mercimek Kg2,302,90
Preseli pamuk Kg 8,758,75
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:33 Kaynak: AA
Ekonomi
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