Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,75 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:33 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
|0,99
|1,10
|Buğday
| Kg
|1,00
|2,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
|2,30
|2,90
|Preseli pamuk
| Kg
|8,75
|8,75
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