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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,90 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Yağlık çiğit Kg0,700,76
Buğday Kg 1,351,60
Kırmızı mercimek Kg2,002,00
Preseli pamuk Kg 8,908,90
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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