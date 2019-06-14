Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,90 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
| Kg
|0,70
|0,76
|Buğday
| Kg
|1,35
|1,60
|Kırmızı mercimek
| Kg
|2,00
|2,00
|Preseli pamuk
| Kg
|8,90
|8,90
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