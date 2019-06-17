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Şanlıurfa Ticaret Borsası

19 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-10,60 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-10,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Preseli pamuk Kg 8,50 10,60
Kırmızı mercimek Kg 2,30 2,70
Mısır Kg 0,95 1,00
Buğday Kg 1,25 1,78
Arpa Kg 1,10 1,23
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:01 Kaynak: AA
Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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