Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-10,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:01 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-10,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,50
| 10,60
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,30
| 2,70
|Mısır
| Kg
| 0,95
| 1,00
|Buğday
| Kg
| 1,25
| 1,78
|Arpa
| Kg
| 1,10
| 1,23
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