Şanlıurfa Ticaret Borsası
40 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:41 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
|1,00
|1,23
|Buğday
| Kg
|1,05
|1,78
|Kırmızı mercimek
| Kg
|2,00
|2,70
|Preseli pamuk
| Kg
|10,60
|10,60
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