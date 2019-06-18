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Şanlıurfa Ticaret Borsası

40 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,60 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg1,001,23
Buğday Kg 1,051,78
Kırmızı mercimek Kg2,002,70
Preseli pamuk Kg 10,6010,60
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:41 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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