Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg1,201,20
Buğday Kg 1,221,58
Mısır Kg1,561,95
Kırmızı mercimek Kg2,482,48
Preseli pamuk Kg 9,209,20
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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