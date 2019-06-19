Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
|1,20
|1,20
|Buğday
| Kg
|1,22
|1,58
|Mısır
| Kg
|1,56
|1,95
|Kırmızı mercimek
| Kg
|2,48
|2,48
|Preseli pamuk
| Kg
|9,20
|9,20
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