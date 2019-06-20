Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,33 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg1,201,20
Buğday Kg 1,401,70
Kırmızı mercimek Kg2,002,76
Preseli pamuk Kg 9,339,33
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:33 Kaynak: AA
buğday, arpa, ticaret, şanlıurfa, Ekonomi
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