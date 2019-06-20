Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,33 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:33 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
|1,20
|1,20
|Buğday
| Kg
|1,40
|1,70
|Kırmızı mercimek
| Kg
|2,00
|2,76
|Preseli pamuk
| Kg
|9,33
|9,33
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