Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda sade yağın kilogramı 40 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:17 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda sade yağın kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
|1,09
|1,09
|Buğday
| Kg
|1,20
|1,77
|Sadeyağ
| Kg
|40,00
|40,00
|Preseli pamuk
| Kg
|9,10
|9,30
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