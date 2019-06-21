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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda sade yağın kilogramı 40 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda sade yağın kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg1,091,09
Buğday Kg 1,201,77
Sadeyağ Kg40,0040,00
Preseli pamuk Kg 9,109,30
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:17 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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