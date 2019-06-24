Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

54 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Preseli pamuk Kg 10,00 10,00
Kırmızı mercimek Kg 1,80 2,00
Yağlık çiğit Kg 0,75 0,75
Buğday Kg 1,00 1,90
Arpa Kg 1,17 1,17
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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