Şanlıurfa Ticaret Borsası
54 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 10,00
| 10,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 1,80
| 2,00
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,75
| 0,75
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,90
|Arpa
| Kg
| 1,17
| 1,17
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