Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,70-2,75 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,70-2,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg1,10 1,79
Arpa Kg 1,29 1,40
Mısır Kg 1,25 1,26
Kırmızı mercimek Kg 2,70 2,75
Yonca Kg 0,85 0,85
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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