Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,70-2,75 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,70-2,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
|1,10
| 1,79
|Arpa
| Kg
| 1,29
| 1,40
|Mısır
| Kg
| 1,25
| 1,26
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,70
| 2,75
|Yonca
| Kg
| 0,85
| 0,85
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