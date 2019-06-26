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Şanlıurfa Ticaret Borsası

33 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogram 8,70-10,30 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogram 8,70-10,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg1,49 1,64
Yağlık çiğit Kg 0,78 0,88
Preseli pamuk
 Kg 8,70 10,30
Kırmızı mercimek Kg 3,40 3,40
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:03 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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