Şanlıurfa Ticaret Borsası
33 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogram 8,70-10,30 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:03 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogram 8,70-10,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
|1,49
| 1,64
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,78
| 0,88
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,70
| 10,30
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,40
| 3,40
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