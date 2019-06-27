Şanlıurfa Ticaret Borsası
31 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,30 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:50 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
|1,00
|1,20
|Buğday
| Kg
|1,00
|1,99
|Kırmızı mercimek
| Kg
|2,50
|3,00
|Preseli pamuk
| Kg
|10,30
|10,30
Şanlıurfa'da aileler çatıştı, 8 kişi yaralandı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi
Şanlıurfa kavruluyor! Rekor sıcaklık sonrası uyarı geldi
Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır
Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti