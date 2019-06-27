Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

31 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,30 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg1,001,20
Buğday Kg 1,001,99
Kırmızı mercimek Kg2,503,00
Preseli pamuk Kg 10,3010,30
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:50 Kaynak: AA
buğday, arpa, ticaret, şanlıurfa, Ekonomi
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