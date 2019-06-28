Şanlıurfa Ticaret Borsası
50 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında fasulyenin kilogramı 6,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:24 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında fasulyenin kilogramı 6,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,35
| 1,84
|Fasulye
| Kg
| 6,10
| 6,10
|Nohut
| Kg
| 3,50
| 3,50
|Mısır
| Kg
| 1,09
| 1,11
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