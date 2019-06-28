Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

50 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında fasulyenin kilogramı 6,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsasında fasulyenin kilogramı 6,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,35 1,84
Fasulye Kg 6,10 6,10
Nohut Kg 3,50 3,50
Mısır Kg 1,09 1,11
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:24 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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