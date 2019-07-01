Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,10 1,99
Arpa Kg 1,16 1,16
Preseli pamuk Kg 8,95 8,95
Mısır Kg 1,111,11
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:28 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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