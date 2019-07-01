Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:28 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,10
| 1,99
|Arpa
| Kg
| 1,16
| 1,16
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,95
| 8,95
|Mısır
| Kg
| 1,11
|1,11
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