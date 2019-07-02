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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,75 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,11 1,11
Arpa Kg 1,16 1,16
Preseli pamuk Kg 9,75 9,75
Dana karkas Kg 26,0026,00
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:22 Kaynak: AA
şanlıurfa, ticaret, buğday, 11, Ekonomi
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