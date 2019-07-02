Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,75 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:22 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,11
| 1,11
|Arpa
| Kg
| 1,16
| 1,16
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,75
| 9,75
|Dana karkas
| Kg
| 26,00
|26,00
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