Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,75 - 9,02 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:44 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,75 - 9,02 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,83
| 1,83
|Arpa
| Kg
| 1,16
| 1,16
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,75
| 9,02
|Mısır
| Kg
| 1,15
|1,15
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