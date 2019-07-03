Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,75 - 9,02 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,75 - 9,02 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,83 1,83
Arpa Kg 1,16 1,16
Preseli pamuk Kg 8,75 9,02
Mısır Kg 1,151,15
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:44 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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