Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,73 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:07 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
|1,20
|1,24
|Arpa
| Kg
|1,18
|1,24
|Preseli pamuk
| Kg
|10,73
|10,73
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,80
|2,88
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