Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,73 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg1,201,24
Arpa Kg 1,181,24
Preseli pamuk Kg10,73
10,73
Kırmızı mercimek Kg 2,802,88
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:07 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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